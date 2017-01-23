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Реальные пенсии в России в дальнейшем будут снижаться ежегодно на 0,5%

УрБК, Москва, 23.01.2017. Реальные пенсии в России могут в дальнейшем снижаться ежегодно на 0,5% из-за отмены индексации для работающих пенсионеров. Об этом журналистам сообщил глава Минтруда Максим Топилин, передает РИА «Новости».



Ранее министр заявил, что реальные пенсии в России в ближайшие три года будут снижаться, несмотря на то, что российские власти вернулись к индексации по уровню реальной инфляции. В пресс-службе Минтруда пояснили, что это связано с отменой индексации для работающих пенсионеров.



«Реальная пенсия будет, может, где-то на полпроцента уменьшаться каждый год только за счет того, что мы индексируем пенсию только работающим», — сказал М. Топилин.



Он также сообщил, что в настоящее время в России 30 млн неработающих пенсионеров и 10 млн работающих.



Глава ПФР Антон Дроздов пояснил журналистам, что в настоящее время пенсия в России составляет 35,2% от средней зарплаты.

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