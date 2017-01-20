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Свердловские приставы передали на реализацию арестованные теплоход и солярий

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2017. Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Свердловской области поручило Территориальному управлению Росимущества реализацию имущества, подвергшемуся аресту за просроченные задолженности. В перечне, подлежащем реализации, помимо автомобилей, смартфонов, бытовой техники, попадаются не совсем заурядные предметы.



Так, из Тавдинского речного флота на продажу общей стоимостью в 2,5 млн руб. попали самоходный пассажирский теплоход Заря 205Р; двигатель к пассажирскому теплоходу М 400, двигатель в 1000 л.с. на 63 человека; пассажирский паром ПП-1, не самоходный, сообщает пресс-служба регионального УФССП.



От кондитерского торгового дома из поселка Белоярский передали на реализацию шаровую мельницу объемом 1,5 тыс. литров для производства глазури и шоколадных масс; бак для хранения глазури и шоколадных масс объемом на 1 тыс. литров; оборудование для выпекания вафельных трубочек — все это на сумму около 2 млн руб.



Из одного Екатеринбургского фитнес-клуба выставили на торги вертикальный солярий, тренажеры «Жим от груди», «Жим от плеч», «Трицепс машина № 1», «Crossover № 2» на общую сумму более 300 тыс. руб.



«С учетом специфики товара арест пришлось применять как крайнюю меру, к тому же добровольно исполнять судебные решения должники отказывались. Теперь вырученные с реализации средства этих предметов пойдут в счет погашения задолженностей их бывших владельцев», — сказано в сообщении.

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