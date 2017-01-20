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«Газпромнефть-Урал» оштрафовали за нарушение закона о защите прав потребителей
20 январь 2017 (17:23)
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2017. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области выявило нарушение законодательства в сфере защиты прав потребителей в АО «Газпромнефть-Урал». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По поступившей в управление жалобе гражданина в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах Екатеринбурга, Березовском и Верхней Пышме было проведено административное расследование по факту нарушения прав потребителя на заправке, расположенной по адресу: г. Березовский, Березовский тракт, 2б.
В ходе расследования было выявлено нарушение права потребителя на возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов: потребитель не смог расплатиться на заправке с помощью платёжной карты «Мир».
«АО «Газпромнефть-Урал» как субъект крупного предпринимательства обязано обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) потребителем, в том числе и с использованием национальной системы платежных карт «Мир», заключив соответствующий договор с банком. Однако эта обязанность, закрепленная законодательством, не была исполнена руководством акционерного общества, что влечёт за собой административную ответственность», — пояснили в пресс-службе.
По выявленному факту в отношении АО «Газпромнефть-Урал» составлен протокол об административном правонарушении и вынесено постановление о назначении наказания в виде штрафа на сумму 30 тыс. руб.
По поступившей в управление жалобе гражданина в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах Екатеринбурга, Березовском и Верхней Пышме было проведено административное расследование по факту нарушения прав потребителя на заправке, расположенной по адресу: г. Березовский, Березовский тракт, 2б.
В ходе расследования было выявлено нарушение права потребителя на возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов: потребитель не смог расплатиться на заправке с помощью платёжной карты «Мир».
«АО «Газпромнефть-Урал» как субъект крупного предпринимательства обязано обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) потребителем, в том числе и с использованием национальной системы платежных карт «Мир», заключив соответствующий договор с банком. Однако эта обязанность, закрепленная законодательством, не была исполнена руководством акционерного общества, что влечёт за собой административную ответственность», — пояснили в пресс-службе.
По выявленному факту в отношении АО «Газпромнефть-Урал» составлен протокол об административном правонарушении и вынесено постановление о назначении наказания в виде штрафа на сумму 30 тыс. руб.
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