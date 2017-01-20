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Закрытие улицы Карла Маркса в Екатеринбурге продлено до 30 мая 2017 года
20 январь 2017 (17:08)
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2017. В Екатеринбурге ООО «СК «Дорстройинвест» продлило закрытие движения транспорта на улице Карла Маркса. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Специалисты проводят работы по благоустройству территории комплекса зданий с подземными автостоянками», — говорится в сообщении.
Автомобили не смогут проехать участок улицы Карла Маркса от набережной реки Исети до улицы Горького до 30 мая 2017 года. Службы особо подчеркивают, что ограничение коснется только автотранспорта. Горожане смогут проходить по закрытому отрезку улицы.
«Специалисты проводят работы по благоустройству территории комплекса зданий с подземными автостоянками», — говорится в сообщении.
Автомобили не смогут проехать участок улицы Карла Маркса от набережной реки Исети до улицы Горького до 30 мая 2017 года. Службы особо подчеркивают, что ограничение коснется только автотранспорта. Горожане смогут проходить по закрытому отрезку улицы.
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