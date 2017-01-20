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В Белоярском районе прокуратура добилась взыскания 5,9 млн рублей за нарушение лесного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2017. Генеральная прокуратура Российской Федерации требует от Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России устранить нарушения законодательства при исполнении судебных актов в сфере охраны окружающей среды.



Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, проверкой в территориальных органах ФССП выявлены многочисленные нарушения законодательства об исполнительном производстве при исполнении судебных актов в сфере охраны лесного фонда.



«Зачастую не принимаются меры к принудительному исполнению судебных актов о возмещении ущерба, причиненного лесному фонду пожарами и незаконной рубкой насаждений, а также об освобождении самовольно занятых лесных участков, обеспечении противопожарной безопасности», — сказано в сообщении.



Так, в Свердловской области только после вмешательства Белоярского межрайонного прокурора судебным приставом приняты реальные меры по взысканию 5,9 млн руб. в качестве возмещения материального ущерба, причиненного вследствие нарушения лесного законодательства.

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