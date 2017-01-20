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В Белоярском районе прокуратура добилась взыскания 5,9 млн рублей за нарушение лесного законодательства
20 январь 2017 (16:59)
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2017. Генеральная прокуратура Российской Федерации требует от Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России устранить нарушения законодательства при исполнении судебных актов в сфере охраны окружающей среды.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, проверкой в территориальных органах ФССП выявлены многочисленные нарушения законодательства об исполнительном производстве при исполнении судебных актов в сфере охраны лесного фонда.
«Зачастую не принимаются меры к принудительному исполнению судебных актов о возмещении ущерба, причиненного лесному фонду пожарами и незаконной рубкой насаждений, а также об освобождении самовольно занятых лесных участков, обеспечении противопожарной безопасности», — сказано в сообщении.
Так, в Свердловской области только после вмешательства Белоярского межрайонного прокурора судебным приставом приняты реальные меры по взысканию 5,9 млн руб. в качестве возмещения материального ущерба, причиненного вследствие нарушения лесного законодательства.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, проверкой в территориальных органах ФССП выявлены многочисленные нарушения законодательства об исполнительном производстве при исполнении судебных актов в сфере охраны лесного фонда.
«Зачастую не принимаются меры к принудительному исполнению судебных актов о возмещении ущерба, причиненного лесному фонду пожарами и незаконной рубкой насаждений, а также об освобождении самовольно занятых лесных участков, обеспечении противопожарной безопасности», — сказано в сообщении.
Так, в Свердловской области только после вмешательства Белоярского межрайонного прокурора судебным приставом приняты реальные меры по взысканию 5,9 млн руб. в качестве возмещения материального ущерба, причиненного вследствие нарушения лесного законодательства.
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