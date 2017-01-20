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Месси станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси станет самым высокооплачиваемым футболистом мира. Об этом сообщает Sport.es.



По информации портала, до конца января руководство «Барселоны» предложит Месси новый договор, срок которого будет рассчитан до конца карьеры футболиста. Конкретная сумма заработной платы аргентинца не называется.



В настоящий момент самым высокооплачиваемым игроком мира является аргентинец Карлос Тевес, в декабре 2016 года перешедший в китайский «Шанхай Шеньхуа». Он зарабатывает 615 тыс. фунтов стерлингов (763,5 тыс. долл.) в неделю. Нынешний оклад Месси в «Барселоне» составляет 316 тыс. евро (338,5 тыс. долл.) в неделю.

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