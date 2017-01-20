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Кустурица откроет школу актерского мастерства

Режиссер Эмир Кустурица намерен открыть школу актерского мастерства. Об этом он рассказал в интервью сербскому изданию Telegraf.



«Есть возможность, которая очень привлекательна для меня, — снять фильм в Китае. Я возьму паузу в создании фильмов на сербском языке, потому что мне в этой гонке уже не к чему стремиться, я снял достаточно фильмов[на сербском», — рассказал режиссер.



Также он сообщил о планах по открытию собственной школы.



«Школа начнет работу в сентябре этого года. Первый набор пройдет в апреле, второй — в июне», — сказал Кустурица.

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