Дайджест
Россия может отправить на Марс макак
20 январь 2017 (16:41)
Научно-исследовательский институт медицинской приматологии (НИИ МП, Сочи) начал подготовку макак для полета на Марс. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора НИИ Сергея Орлова.
Орлов рассказал, что макак будут готовить в Центре ядерной физики в Дубне с помощью имитации невесомости и космического излучения. Грант на проведение работ получило Федеральное государственное бюджетное научное учреждение НИИМП.
Он напомнил о том, что в России уже готовили обезьян к полетам в 1980-х годах. Однако несколько лет назад российские ученые заявили, что не собираются больше запускать в космос крупных животных.
Орлов рассказал, что макак будут готовить в Центре ядерной физики в Дубне с помощью имитации невесомости и космического излучения. Грант на проведение работ получило Федеральное государственное бюджетное научное учреждение НИИМП.
Он напомнил о том, что в России уже готовили обезьян к полетам в 1980-х годах. Однако несколько лет назад российские ученые заявили, что не собираются больше запускать в космос крупных животных.
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