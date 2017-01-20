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Совбез ООН проголосовал за смену власти в Гамбии

Совет Безопасности ООН выступил за передачу власти в Гамбии избранному президенту Адаме Барроу. Об этом сообщает ТАСС.



На голосование была вынесена резолюция, в которой осуждается отказ Яйи Джамме оставить пост главы государства и выражается «полная поддержка» усилиям Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по исполнению «воли народа Гамбии, отраженной в результатах выборов 1 декабря».



Документ поддержали все 15 стран — членов Совбеза ООН, включая Россию.



Нигерия и Сенегал, как передает Reuters, заявили о вводе своих войск в Гамбию для поддержки Барроу.

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