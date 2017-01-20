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По итогам 2016 года российский рынок мототехники сократился на 40%

УрБК, Москва, 20.01.2017. По итогам 2016 года объем рынка мототехники в России составил 11,4 тыс. единиц, что на 39,6% хуже показателя 2015 года (18,9 тыс. шт.). Об этом сообщает «Автостат».



Самой популярной маркой у российских мотолюбителей является Racer, объем первичного рынка которой в прошлом году составил порядка 1,5 тыс. экземпляров (-45,7%). Второе место занимает BMW с результатом 1,4 тыс. мотоциклов (-7,4%), а замыкает тройку лидеров Stels (1,3 тыс. шт.; -14,1%).



Среди моделей также лидирует представитель Racer — мотоцикл RC250 оказался самым популярным у россиян в 2016 году. Его показатель составил 582 единицы, что на 32,2% меньше, чем в 2015 году. Кроме него в тройку лидеров попали Stels Desna (413 шт.; +86,9%) и Racer RC200 (405 шт.; -52,6%).

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