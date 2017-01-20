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«Свердловскавтодор» выплатит 58 тыс. рублей водителю, попавшему в ДТП из-за колеи на трассе

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2017. По решению суда АО «Свердловскавтодор» выплатит автомобилисту более 57 987 руб. в качестве возмещения ущерба, полученного в ДТП из-за колеи на трассе, и сопутствующих расходов. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



В октябре 2015 года владелец Hyundai I30 отправился на своей машине в Североуральск. На 83 км трассы Серов — Североуральск он наехал на снежную колею высотой 3-4 см, покрытую ледяной коркой, из-за чего автомобиль выбросило вправо в сторону металлического ограждения. В результате ДТП машина получила механические повреждения.



Восстановительный ремонт и услуги эксперта-оценщика обошлись владельцу автомобиля в 98 тыс. 200 руб. Мужчина был уверен, что ДТП произошло из-за некачественной очистки дорожного покрытия, и обратился в Североуральский городской суд с требованием взыскать с АО «Свердловскавтодор» сумму ущерба, расходы на эвакуатор, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы.



К участию в деле был привлечен соответчик — ГКУ СО «Управление автомобильных дорог», который заключил контракт на содержание автодороги Серов — Североуральск — Ивдель и обеспечение безопасности дорожного движения с подрядной организацией. В ходе судебного разбирательства подрядчик ссылался на проведение работ по контракту надлежащим образом, отсутствие предписаний от ГИБДД по результатам ДТП, а также на то, что заказчик не применял в отношении него санкции за неудовлетворительные дорожные условия.



В итоге суд установил, что в ДТП в равной степени виноваты АО «Свердловскавтодор», не обеспечившее безопасность движения, и сам истец, превысивший скорость и не принявший во внимание неблагоприятные дорожные условия. В итоге Североуральский городской суд удовлетворил требования истца частично. АО «Свердловскавтодор» должно выплатить 57 тыс. 987 руб., из них 46 тыс. 396 руб. — возмещение вреда, 10 тыс. руб. — расходы по оплате услуг представителя и 1 тыс. 591 руб. — госпошлину.



Ответчик не согласился с решением суда и обжаловал его. Однако Свердловский областной суд апелляционную жалобу ответчика признал неубедительной.

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