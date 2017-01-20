Новости дня
В 2016 году дефицит бюджета РФ составил 3,5% ВВП
20 январь 2017 (15:22)
УрБК, Москва, 20.01.2017. Федеральный бюджет в 2016 году, по предварительной оценке Минфина, исполнен с дефицитом 2 трлн 967 млрд руб., или 3,5% ВВП. Об этом сообщает «Интерфакс».
Объем ВВП в 2016 году составил 84 трлн 120 млрд руб. Законом о бюджете на 2016 год был предусмотрен дефицит 3,7% ВВП. Первичный дефицит сложился в размере 2 трлн 346 млрд руб., или 2,8% ВВП.
Доходы бюджета составили в прошлом году 13 трлн 459 млрд руб., или 100,7% к объему доходов, утвержденному законом о бюджете, говорится в сообщении Минфина по итогам исполнения бюджета. Объем нефтегазовых доходов составил в 2016 году 4 трлн 831 млрд руб., или 101,1% от прогноза на год, ненефтегазовых доходов — 8 трлн 627 млрд руб., или 100,4% годового прогноза.
Расходы составили 16 трлн 426 млрд руб., или 100,1% к общему объему расходов, утвержденному законом о бюджете, и 98,7% к уточненной росписи. Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита составило 2 трлн 924 млрд руб. и 42,79 млрд руб., соответственно.
Федеральная налоговая служба (ФНС) администрировала за год доходов на 6 трлн 918 млрд руб., или 100,9% к прогнозным показателям, Федеральная таможенная служба — на 4 трлн 397 млрд руб. (100,9%), другие федеральные органы — 2 трлн 143 млрд руб (99,6%). В декабре бюджет исполнен с дефицитом 1 трлн 123 млрд руб., или 14,7% ВВП.
Объем ВВП в 2016 году составил 84 трлн 120 млрд руб. Законом о бюджете на 2016 год был предусмотрен дефицит 3,7% ВВП. Первичный дефицит сложился в размере 2 трлн 346 млрд руб., или 2,8% ВВП.
Доходы бюджета составили в прошлом году 13 трлн 459 млрд руб., или 100,7% к объему доходов, утвержденному законом о бюджете, говорится в сообщении Минфина по итогам исполнения бюджета. Объем нефтегазовых доходов составил в 2016 году 4 трлн 831 млрд руб., или 101,1% от прогноза на год, ненефтегазовых доходов — 8 трлн 627 млрд руб., или 100,4% годового прогноза.
Расходы составили 16 трлн 426 млрд руб., или 100,1% к общему объему расходов, утвержденному законом о бюджете, и 98,7% к уточненной росписи. Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита составило 2 трлн 924 млрд руб. и 42,79 млрд руб., соответственно.
Федеральная налоговая служба (ФНС) администрировала за год доходов на 6 трлн 918 млрд руб., или 100,9% к прогнозным показателям, Федеральная таможенная служба — на 4 трлн 397 млрд руб. (100,9%), другие федеральные органы — 2 трлн 143 млрд руб (99,6%). В декабре бюджет исполнен с дефицитом 1 трлн 123 млрд руб., или 14,7% ВВП.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- По итогам 11 месяцев дефицит бюджета РФ составил 1,788 трлн рублей
- С начала года дефицит бюджета РФ достиг 2,9% ВВП
- Дефицит бюджета РФ в 2015 году составил 2,6% ВВП
- Бюджет РФ за январь-сентябрь 2015 года исполнен с дефицитом в 790 млрд рублей
- Дефицит бюджета РФ в январе-августе составил 2,1% ВВП
Loading...