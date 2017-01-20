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В Свердловской области общий долг по зарплате перед работниками составляет 113 млн рублей
20 январь 2017 (15:04)
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2017. В реестре Государственной инспекции труда Свердловской области на 1 января 2017 года значится 27 предприятий, которые имеют долги по зарплате перед своими сотрудниками. Общая сумма задолженности составляет 113 млн руб. перед 3,5 тыс. работников.
Как сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге главный государственный инспектор труда в Свердловской области Федор Кравцов, из 27 предприятий-должников 15 находятся в стадии банкротства, остальные — экономически действующие, в основном расположенные в Екатеринбурге.
Усилиями Гострудинспекции Свердловской области в 2016 году было погашено 480 млн руб. задолженности.
Как сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге главный государственный инспектор труда в Свердловской области Федор Кравцов, из 27 предприятий-должников 15 находятся в стадии банкротства, остальные — экономически действующие, в основном расположенные в Екатеринбурге.
Усилиями Гострудинспекции Свердловской области в 2016 году было погашено 480 млн руб. задолженности.
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