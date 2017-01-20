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УПН: На вторичном рынке жилья Екатеринбурга быстрее всего дешевеют «сталинки» и «хрущевки»

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2017. На 16 января 2017 года средняя цена предложения одного квадратного метра жилья на вторичном рынке в Екатеринбурге составляет 68 тыс. 058 руб. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



Стоимость жилья в среднем по городу за последние четыре недели опустилась только на 0,1%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года квартиры в Екатеринбурге продаются сейчас на 3,4% дешевле.



Что касается краткосрочных корректировок цен в отдельных сегментах рынка, то наибольшее снижение показателя среди различных территорий фиксировалось во втором поясе. Здесь стоимость жилья упала на 0,5% и составила в среднем 62 тыс. 090 руб. за кв. м. Квартиры в первом и третьем поясах показали незначительную корректировку — минус 0,1%. Жилье в приближенных к Центру спальных районах предлагается по 72 тыс. 816 руб. за кв. м., а в третьем поясе — по 57 тыс. 143 руб. за кв. м. В то же время в Центре и районах четвертого пояса динамка показателей была положительной. Стоимость квартир в самом дорогом районе выросла на 1,1% и составила 95 тыс. 997 руб. за кв. м. Цены на отдаленных территориях поднялись на 0,4% до отметки 48 тыс. 441 руб. за кв. м.



Из различных типов объектов наиболее существенное снижение показателей за четыре недели наблюдалось у «полнометражек» и «хрущевок». Квартиры в домах «сталинской» постройки подешевели на 1% и теперь продаются по 58 тыс. 337 руб. за кв. м., а типовое жилье 60-70-х годов стало дешевле на 0,7%, его предлагают по 60 тыс. 182 руб. за кв. м. Незначительные отрицательные корректировки фиксировались также в сегментах «брежневок» и квартир «улучшенной планировки». Их показатели опустились на 0,2-0,3%. Средняя цена для первых составила на этой неделе 59 тыс. 294 руб. за кв. м., а для «улучшенок» — 64 тыс. 494 руб. за кв. м. В то же время заметная положительная динамика отмечалась у «пентагонов». Их стоимость выросла на 0,9% и составила 61 тыс. 487 руб. за кв. м. «Спецпроекты» за последнее время в цене практически не изменились. Квартиры в домах современной постройки предлагают купить по 77 тыс. 050 руб. за кв. м., что лишь на 0,1% дороже, чем в середине декабря прошлого года.



Среди объектов различных размеров снижение показателей фиксировалось у однокомнатных и многокомнатных квартир. В первом случае динамика составила минус 0,1%, а во втором — минус 0,3%. «Однушки» теперь предлагают по 73 тыс. 144 руб. за кв. м., а квартиры с четырьмя и более комнатами — по 69 тыс. 465 руб. за кв. м. Трехкомнатные квартиры за эти четыре недели в среднем подорожали на 0,3%. Их продавцы выставляют по 66 тыс. 594 руб. за кв. м. Двухкомнатные объекты в цене не изменились — 67 тыс. 127 руб. за кв. м. Квадратный метр жилой площади комнат в коммуналках обойдется сегодня покупателю в среднем в 65 тыс. 303 руб. Это на 0,5% дешевле, чем четыре недели назад.

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