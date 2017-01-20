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В 2016 году было заключено лишь 330 тыс. договоров ОСАГО в электронном виде

УрБК, Москва, 20.01.2017. За весь 2016 год страховые компании заключили лишь 330 тыс. договоров ОСАГО в электронном виде. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.



Между тем с начала 2017 года было заключено почти 100 тыс. подобных договоров.



«Число продаж так называемых е-полисов ОСАГО показывает очень позитивную динамику с начала 2017 года, то есть с того момента, когда продажи полисов в электронном виде стали обязательными для всех страховщиков ОСАГО. Праздничные дни января ушли на раскачку системы, в рабочие дни среднее число заключаемых договоров в день достигает 10 тыс.», — сказал И. Юргенс.



Доля продаж электронных полисов от общего объема продаж в среднем сейчас составляет 6,7%, а у многих компаний этот показатель существенно выше.



«Среди лидеров продаж — проблемные регионы, где были затруднены продажи страховок. Соответственно, с уверенностью можно сказать, что электронный полис выполняет свою задачу повышения доступности услуги ОСАГО», — сказал И. Юргенс.



Регионами-лидерами по продажам е-ОСАГО являются: Краснодарский край, Волгоградская область, Ростовская область, Ставропольский край, Свердловская область.



Президент РСА также сообщил, что в отдельных регионах, в отдельных компаниях наблюдается низкий уровень продаж электронных полисов.



«Соответственно, необходимы санкции. Правление РСА приняло решение поручить профильным комитетам союза разработать систему таких санкций и попросило представителей Банка России принять участие в этой работе», — сказал он.

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