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В Свердловской области в 2016 году число смертельных случаев на производстве выросло на 27%

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2017. Государственная инспекция труда Свердловской области в 2016 году выявила на производстве 61 несчастный случай со смертельным исходом, что на 27% больше, чем в 2015 году.



Как сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге главный государственный инспектор труда в Свердловской области Федор Кравцов, в прошлом году на работе погибли 74 человека (рост на 14%).



В 2016 году зарегистрировано 20 групповых несчастных случаев со смертельным исходом, что соответствует уровню предыдущего года.



Кроме того, выявлено 266 тяжелых несчастных случаев, травмы получили 310 человек.



«Наибольшее количество несчастных случаев произошло на предприятиях обрабатывающей промышленности. Здесь погибло 29 работников, что на 60% больше, чем в 2015 году. Еще 70 человек получили тяжелые травмы. Из погибших наибольшее количество зарегистрировано на предприятиях цветной металлургии — 6 человек. Из которых двое — сотрудники ОАО «Святогор» (входит в состав холдинга УГМК — прим. ред.). На предприятиях цветмета выявлено и больше всего сотрудников, получивших тяжелые травмы, — 14», — рассказал Ф. Кравцов.



Он также отметил, что в 2016 году в Свердловской области гибли люди, работающие в строительстве, на транспорте и в торговле.



При этом впервые за последние годы зафиксировано три смертельных несчастных случая в сфере образования; 10 работников образования получили травмы.

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