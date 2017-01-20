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Рост экономики Китая оказался самым скромным за последние 26 лет

Темпы роста экономики Китая в 2016 году замедлились до 6,7%, что является самым худшим показателем за последние 26 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные государственного статистического бюро КНР.



Показатели роста совпали с официальными прогнозами китайских властей. В первые три квартала годовой прирост ВВП составлял 6,7%, а в четвертом ускорился до 6,8%. Объем валового внутреннего продукта КНР по итогам года составил 74,41 трлн юаней (около 10,84 трлн долл.).



Как отмечает Reuters, несмотря на то, что экономика Китая в настоящее время занимает более прочное положение, чем год назад, в 2017-м ей угрожает рост неопределенности, а также снижение эффекта от предпринятых ранее властями мер по ее стимулированию.

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