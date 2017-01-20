Дайджест
На Украине разрабатывают план возвращения Донбасса
20 январь 2017 (13:30)
Киев готовит план возвращения неподконтрольной части Донбасса. Об этом заявил в эфире «5 канала» министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.
«Я, конечно, верю, что деоккупация начнется в этом году, у меня нет оснований стопроцентно утверждать, что это произойдет, но мы готовы к двум вещам... Сейчас разрабатывается дорожная карта возвращения. Мы должны быть готовы, что, когда украинские органы власти будут возвращаться туда, все должны быть готовы к этому процессу», — приводит слова министра «Корреспондент.net».
Черныш признал, что существует проблема возвращения украинской власти на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По его словам, у Киева нет информации о ситуации в неподконтрольной части Донбасса, а также не имеется плана по перерегистрации жителей региона.
«Я, конечно, верю, что деоккупация начнется в этом году, у меня нет оснований стопроцентно утверждать, что это произойдет, но мы готовы к двум вещам... Сейчас разрабатывается дорожная карта возвращения. Мы должны быть готовы, что, когда украинские органы власти будут возвращаться туда, все должны быть готовы к этому процессу», — приводит слова министра «Корреспондент.net».
Черныш признал, что существует проблема возвращения украинской власти на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По его словам, у Киева нет информации о ситуации в неподконтрольной части Донбасса, а также не имеется плана по перерегистрации жителей региона.
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