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На Украине разрабатывают план возвращения Донбасса

Киев готовит план возвращения неподконтрольной части Донбасса. Об этом заявил в эфире «5 канала» министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.



«Я, конечно, верю, что деоккупация начнется в этом году, у меня нет оснований стопроцентно утверждать, что это произойдет, но мы готовы к двум вещам... Сейчас разрабатывается дорожная карта возвращения. Мы должны быть готовы, что, когда украинские органы власти будут возвращаться туда, все должны быть готовы к этому процессу», — приводит слова министра «Корреспондент.net».



Черныш признал, что существует проблема возвращения украинской власти на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По его словам, у Киева нет информации о ситуации в неподконтрольной части Донбасса, а также не имеется плана по перерегистрации жителей региона.

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