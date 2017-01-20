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У Трампа увидели склонность к диктатуре

Политика избранного президента США Дональда Трампа потерпит неудачу. Об этом заявил в интервью Bloomberg инвестор-миллиардер Джордж Сорос.



«Я бы охарактеризовал его как обманщика, мошенника и потенциального диктатора. Но он лишь потенциальный диктатор, поскольку я уверен, что Конституция и политические институты Соединенных Штатов достаточно сильны... Он стал бы диктатором, если бы мог выйти сухим из воды, но он не способен на это», — заявил миллиардер.



Сорос выразил уверенность, что политика Трампа обречена на провал из-за своих внутренних противоречий, некоторые из которых олицетворяют советники избранного президента. Говоря о перспективах мировых рынков, миллиардер заявил, что сейчас они находятся на «пике неопределенности», что препятствует долгосрочным инвестициям.

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