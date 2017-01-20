Кризис
В Свердловской области в 2016 году обанкротилось более 1,5 тыс. компаний
20 январь 2017 (13:28)
В 2016 году в Свердловской области обанкротилось 1 тыс. 527 компаний, из них 107 имели заключенные государственные контракты. Об этом говорится в исследовании портала Kartoteka.ru
По числу банкротств в прошлом году Средний Урал занял 4 место среди субъектов РФ, пропустив вперед Москву (6 тыс. 182 компании), Московскую область (1 тыс. 926), Санкт-Петербург (2 тыс. 299) и Краснодарский край (1 тыс. 531).
По числу банкротств в прошлом году Средний Урал занял 4 место среди субъектов РФ, пропустив вперед Москву (6 тыс. 182 компании), Московскую область (1 тыс. 926), Санкт-Петербург (2 тыс. 299) и Краснодарский край (1 тыс. 531).
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