Кризис

В Свердловской области в 2016 году обанкротилось более 1,5 тыс. компаний

В 2016 году в Свердловской области обанкротилось 1 тыс. 527 компаний, из них 107 имели заключенные государственные контракты. Об этом говорится в исследовании портала Kartoteka.ru



По числу банкротств в прошлом году Средний Урал занял 4 место среди субъектов РФ, пропустив вперед Москву (6 тыс. 182 компании), Московскую область (1 тыс. 926), Санкт-Петербург (2 тыс. 299) и Краснодарский край (1 тыс. 531).

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