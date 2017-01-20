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«МегаФон»: Предприниматели Урала предпочитают вести бизнес после обеда

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2017. По данным мобильной активности, 54% представителей малого и среднего бизнеса предпочитают решать важные вопросы во второй половине дня и 46% — в первой. Об этом сообщает пресс-служба компании «МегаФон».



Согласно ФОМ, среди всех россиян «жаворонками» называют себя 37%, «совами» — 45%. При этом, по результатам исследований, люди-«совы» на 18% трудятся эффективнее, чем «жаворонки».



Согласно результатам анализа мобильной активности, начиная с 14.00 количество исходящих вызовов среди представителей бизнеса на Урале возрастает двукратно в сравнении с утренними часами. В целом в вечернее время общее количество звонков на b2b-рынке «МегаФона» в 3 раза больше суммарного голосового трафика в первой половине дня.



В Тюменской, Свердловской областях, а также в ХМАО, ЯНАО в сети «МегаФона» преимущество за «совами» — в этих регионах зафиксировано наибольшее количество исходящих звонков в ночной период, в целом в северных регионах самое популярное время для ведения переговоров — вторая половина дня — с 17.00 до 20.00.



В Челябинске, Удмуртии, Кургане и Коми бизнес ведут «жаворонки» — решать дела по мобильному здесь предпочитают с утра и до обеда, о чем свидетельствует мобильная активность клиентов в первой половине дня. В Пермском крае — в зависимости от сезона, лидируют и «совы», и «жаворонки».



Наибольшее количество sms-сообщений пишут бизнесмены Свердловской, Тюменской областей, ХМАО и Республики Удмуртия. Интересно, что самое популярное время для sms-переписки на Урале — с 12.00 до 13.00.



«Биологические часы влияют на мобильный биоритм наших корпоративных клиентов. Несмотря на то, что большинство из нас работает с раннего утра, совершать телефонные звонки и решать рабочие вопросы по мобильному бизнес-сообщество Урала предпочитает все же не ранее полудня. В целом за последний год наши клиенты стали еще общительнее — за разговорами они провели почти на 70 млн минут больше, чем годом ранее», — отметила Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса компании «МегаФон» на Урале.

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