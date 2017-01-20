Новости дня

Гострудинспекция оштрафовала «Завод имени Калинина» на 2,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2017. Государственная инспекция труда Свердловской области после обрушения перекрытий кровли одного из строений на территории ПАО «Машиностроительный завод имени Калинина» (ЗиК, Екатеринбург) провела на предприятии комплексную проверку. В ходе проверки было выявлено 70 нарушений, за которые на руководство ЗиК наложены штрафы на общую сумму 2,5 млн руб.



Как сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге главный государственный инспектор труда в Свердловской области Федор Кравцов, данная сумма еще не взыскана, поскольку юристы предприятия оспаривают решение трудинспекции.



Что касается самого происшествия, повлекшего гибель работников ЗиК, то его расследование еще продолжается. Трудинспекция, как и следователи, ждут результатов технической экспертизы.



«Нам нужно знать вывод: виновата та подрядная организация, которая делала ремонт крыши, или обрушение произошло в результате непринятия определенных мер со стороны руководства предприятия», — пояснил Ф. Кравцов.



При этом сотрудники Трудовой инспекции составили четыре протокола о нарушениях, допущенных на предприятии в отношении погибших и травмированных. В частности, двое из пострадавших трудились в цеху, имея инвалидность; выявлены нарушения при допуске их к работе.



Напомним, что днем 9 ноября 2016 года на территории ПАО «Машиностроительный завод имени Калинина» произошло обрушение перекрытий кровли одного из строений. В результате случившегося погибли 4 работника предприятия, еще 14 человек получили повреждения различной степени тяжести.



В ходе расследования происшествия в поле зрения следствия попал руководитель двух строительных фирм Юрий Ожиганов, его компании летом-осенью 2016 года проводили на территории ЗиК ремонтные работы кровли. Ю. Ожиганову предъявлено обвинение по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и части 2 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: