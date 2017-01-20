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Гострудинспекция оштрафовала «Завод имени Калинина» на 2,5 млн рублей
20 январь 2017 (12:59)
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2017. Государственная инспекция труда Свердловской области после обрушения перекрытий кровли одного из строений на территории ПАО «Машиностроительный завод имени Калинина» (ЗиК, Екатеринбург) провела на предприятии комплексную проверку. В ходе проверки было выявлено 70 нарушений, за которые на руководство ЗиК наложены штрафы на общую сумму 2,5 млн руб.
Как сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге главный государственный инспектор труда в Свердловской области Федор Кравцов, данная сумма еще не взыскана, поскольку юристы предприятия оспаривают решение трудинспекции.
Что касается самого происшествия, повлекшего гибель работников ЗиК, то его расследование еще продолжается. Трудинспекция, как и следователи, ждут результатов технической экспертизы.
«Нам нужно знать вывод: виновата та подрядная организация, которая делала ремонт крыши, или обрушение произошло в результате непринятия определенных мер со стороны руководства предприятия», — пояснил Ф. Кравцов.
При этом сотрудники Трудовой инспекции составили четыре протокола о нарушениях, допущенных на предприятии в отношении погибших и травмированных. В частности, двое из пострадавших трудились в цеху, имея инвалидность; выявлены нарушения при допуске их к работе.
Напомним, что днем 9 ноября 2016 года на территории ПАО «Машиностроительный завод имени Калинина» произошло обрушение перекрытий кровли одного из строений. В результате случившегося погибли 4 работника предприятия, еще 14 человек получили повреждения различной степени тяжести.
В ходе расследования происшествия в поле зрения следствия попал руководитель двух строительных фирм Юрий Ожиганов, его компании летом-осенью 2016 года проводили на территории ЗиК ремонтные работы кровли. Ю. Ожиганову предъявлено обвинение по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и части 2 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Как сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге главный государственный инспектор труда в Свердловской области Федор Кравцов, данная сумма еще не взыскана, поскольку юристы предприятия оспаривают решение трудинспекции.
Что касается самого происшествия, повлекшего гибель работников ЗиК, то его расследование еще продолжается. Трудинспекция, как и следователи, ждут результатов технической экспертизы.
«Нам нужно знать вывод: виновата та подрядная организация, которая делала ремонт крыши, или обрушение произошло в результате непринятия определенных мер со стороны руководства предприятия», — пояснил Ф. Кравцов.
При этом сотрудники Трудовой инспекции составили четыре протокола о нарушениях, допущенных на предприятии в отношении погибших и травмированных. В частности, двое из пострадавших трудились в цеху, имея инвалидность; выявлены нарушения при допуске их к работе.
Напомним, что днем 9 ноября 2016 года на территории ПАО «Машиностроительный завод имени Калинина» произошло обрушение перекрытий кровли одного из строений. В результате случившегося погибли 4 работника предприятия, еще 14 человек получили повреждения различной степени тяжести.
В ходе расследования происшествия в поле зрения следствия попал руководитель двух строительных фирм Юрий Ожиганов, его компании летом-осенью 2016 года проводили на территории ЗиК ремонтные работы кровли. Ю. Ожиганову предъявлено обвинение по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и части 2 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
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