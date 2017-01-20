В Екатеринбурге построят новый вокзал и жилой комплекс

Изображение предоставило «Общество Малышева 73»

В четверг, 19 января, состоялись публичные слушания, на которых было одобрено сразу два проекта «Общества Малышева 73» — строительство торгово-транспортного пересадочного узла (ТТПУ) и жилого комплекса на Уктусе.Напомним, строительство торгово-транспортного пересадочного узла (ТТПУ) предполагается на границах улиц Крестинского — Академика Шварца — Белинского на территории 19,9 га. Стоит отметить, что концепция проекта была утверждена на архитектурно-градостроительном совете при администрации Екатеринбурга еще прошлым летом.Как пояснила представитель девелопера Оксана Симакова, в здание ТТПУ планируется перенести Южный автовокзал, что позволит освободить для муниципалитета земли на привлекательном участке в центре города, а также разгрузит движение на центральных магистралях Екатеринбурга.«Площадь автовокзала составит 2 тыс. кв. метра, площадь его помещений — около 6 тыс. кв. метров. Кроме того, будет построена торговая часть и многоуровневая парковка на 5,6 тыс. мест», — сообщила она.Начало строительства запланировано на 2018 год, сдача проекта ожидается через два-три года.Как отмечают авторы проекта, здание будущего ТТПУ будет трехэтажным. На первом уровне будут находиться зоны разгрузки для торговых помещений, объекты инженерной инфраструктуры, а также автобусные платформы. На втором этаже разместятся залы ожидания, кассы, магазины и объекты сферы услуг. Третий этаж отдадут под торговлю. Остановки общественного транспорта на прилегающей к автовокзалу территории будут сохранены.Вторым проектом, одобренным на общественных слушаниях, стал план строительства крупного жилого комплекса на Уктусе. Вдоль набережной Нижнеисетского пруда планируется построить порядка 170 тыс. кв. м. жилья.Согласно проекту, на участке площадью 10 га в квадрате улиц Щербакова — Крестьянская — Нижнеисетский пруд — переулок Дунитовой планируется построить пять домов переменной этажности — от 12 до 32 этажей. Во второй очереди запроектировано возведение детского сада на 350 мест и школы на 1 тыс. 100 учащихся.В квартале будут подземные и наземные паркинги, рассчитанные на 2 тыс. 125 машиномест. На первых этажах разместятся объекты коммерческой инфраструктуры. Предусмотрено благоустройство набережной, организация велосипедных дорожек шириной 3 м. и велосипедных парковок. Предполагаемая численность населения жилого комплекса — 5 тыс. 667 человек.Разработкой проекта застройки жилого квартала на набережной Нижнеисетского пруда занималась компания «Грандсервис-ЕК». Строительство квартала компания намерена завершить в 2025 году.