Новости дня

Продажи подержанных автомобилей Lada в 2016 году снизились на 12%

УрБК, Москва, 20.01.2017. Объем продаж автомобилей Lada с пробегом за 2016 год в России составил 1,493 млн ед., на 12% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Автостат Инфо».



Список самых продаваемых на вторичном рынке автомобилей Lada возглавляет модель Lada 2114. За год продажи таких машин составили 161,51 тыс. шт., что на 8,6% меньше, чем было реализовано в 2015 году. Второй по величине показатель продаж в линейке Lada с пробегом продемонстрировала Lada 2109 — 150,88 тыс. шт. (-24%), а на третье место вышла Lada 2107 (150,86 тыс. ед., -19,6%).



Lada 2110 и Lada Priora 2170 заняли соответственно четвертое и пятое места в рейтинге продаж автомобилей Lada с пробегом. Их показатели в 2016 году составили соответственно 128,29 тыс. и 102,53 тыс. ед. (-15,6% и +0,2%).

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: