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ЧТПЗ успешно рефинансировал синдицированные кредиты

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2017. ПАО «ЧТПЗ», ведущий российский производитель трубной продукции, поставщик интегрированных решений для компаний топливно-энергетического комплекса, сообщил о досрочном погашении синдицированных кредитов, привлеченных в 2012 году в совокупном объеме 80 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Рефинансирование кредитов осуществлено за счет средств, полученных в рамках подписанных кредитных соглашений с Банком ВТБ, Газпромбанком и Сбербанком в декабре 2016 года.



Новые кредиты привлечены на более выгодных условиях, что позволило снизить финансовые расходы компании, а также оптимизировать график погашения основного долга. Гарантия Министерства финансов РФ, предоставленная в 2012 году в качестве обеспечения по синдицированным кредитам, будет досрочно возвращена.



ПАО «ЧТПЗ» выражает благодарность своим стратегическим финансовым партнерам в лице Банка ВТБ, Газпромбанка, Сбербанка и Министерства финансов РФ за поддержку компании и эффективное сотрудничество.



«Рефинансирование синдицированных кредитов является одним из ключевых элементов программы по повышению эффективности деятельности Группы ЧТПЗ. Успешная реализация позволила повысить конкурентоспособность компании на рынках капитала», — сказал заместитель генерального директора по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.

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