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Возбуждено уголовное дело по факту взрыва на стройплощадке ТЦ «Лента» в Екатеринбурге
20 январь 2017 (11:22)
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2017. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту взрыва газового баллона на строительной площадке ТЦ «Лента», расположенном на пересечении улиц Машиностроителей и XXII Партсъезда. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области.
Напомним, утром 18 января 2017 года на строительной площадке торгового центра произошел взрыв газового баллона. В результате случившегося двум работникам — мужчинам 1983 и 1982 г.р. — были причинены различные травмы, с которыми они госпитализированы в больницу.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью.1 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Напомним, утром 18 января 2017 года на строительной площадке торгового центра произошел взрыв газового баллона. В результате случившегося двум работникам — мужчинам 1983 и 1982 г.р. — были причинены различные травмы, с которыми они госпитализированы в больницу.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью.1 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
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