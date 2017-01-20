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Возбуждено уголовное дело по факту взрыва на стройплощадке ТЦ «Лента» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2017. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту взрыва газового баллона на строительной площадке ТЦ «Лента», расположенном на пересечении улиц Машиностроителей и XXII Партсъезда. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области.



Напомним, утром 18 января 2017 года на строительной площадке торгового центра произошел взрыв газового баллона. В результате случившегося двум работникам — мужчинам 1983 и 1982 г.р. — были причинены различные травмы, с которыми они госпитализированы в больницу.



Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью.1 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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