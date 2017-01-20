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В Свердловской области в 2016 году сумма штрафов на нарушения при использовании ККТ выросла на 4%
20 январь 2017 (11:05)
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2017. Предпринимателям Свердловской области в 2016 году за нарушения при использовании контрольно-кассовой техники (ККТ) предъявлены штрафные санкции на сумму 21 млн 353 тыс. руб., что 4% больше, чем в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба УФНС региона.
В 2016 году проведено 3 тыс. 945 проверок законодательства о применении ККТ — на 10% больше, чем в 2015 году. В том числе сотрудники налоговых органов провели 2 тыс. 619 проверок применения контрольно-кассовой техники, 787 проверок полноты учета выручки и 539 проверок использования специальных банковских счетов. В 96,3% случаев установлены нарушения законодательства.
«Нарушения, выявленные налоговиками, связаны с отсутствием контрольно-кассовой техники или использованием с нарушением порядка ее регистрации и применения», — сказано в сообщении.
С 1 февраля 2017 года вся контрольно-кассовая техника должна регистрироваться по новому порядку и обеспечивать передачу данных о продаже в ФНС России через оператора фискальных данных.
На сегодняшний день в Свердловской области уже зарегистрировано по новому порядку 423 единицы контрольно-кассовой техники.
В 2016 году проведено 3 тыс. 945 проверок законодательства о применении ККТ — на 10% больше, чем в 2015 году. В том числе сотрудники налоговых органов провели 2 тыс. 619 проверок применения контрольно-кассовой техники, 787 проверок полноты учета выручки и 539 проверок использования специальных банковских счетов. В 96,3% случаев установлены нарушения законодательства.
«Нарушения, выявленные налоговиками, связаны с отсутствием контрольно-кассовой техники или использованием с нарушением порядка ее регистрации и применения», — сказано в сообщении.
С 1 февраля 2017 года вся контрольно-кассовая техника должна регистрироваться по новому порядку и обеспечивать передачу данных о продаже в ФНС России через оператора фискальных данных.
На сегодняшний день в Свердловской области уже зарегистрировано по новому порядку 423 единицы контрольно-кассовой техники.
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