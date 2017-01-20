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В НПК «Уралвагонзавод» стартовал корпоративный конкурс «Инновационная идея»

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2017. В НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ) впервые состоится корпоративный конкурс «Инновационная идея». Об этом сообщает пресс-служба корпорации.



К участию допускаются работники предприятий интегрированной структуры, предложившие инновационную идею, которая содержит техническую, технологическую, процессную и организационную новизну. Главный приз — 300 тыс. руб.



«Целью конкурса является активизация и поддержка инновационной деятельности работников предприятий УВЗ, направленной на получение новой, радикально улучшенной продукции и технологии ее производства; на улучшение организации труда и системы управления; на повышение конкурентоспособности и укрепления рыночных позиций УВЗ и поиск принципиально новых подходов в сочетании с требованиями быстрого и гибкого внедрения результатов в производство. В состав жюри вошли генеральный директор корпорации УВЗ Олег Сиенко, его первый заместитель Юрий Бодяев и другие заместители по направлениям», — говорится в сообщении.



«В конкурсе «Инновационная идея» работники смогут проявить себя и получат обратную связь по своим идеям от высококвалифицированных экспертов, что немаловажно. А активные инноваторы могут быть включены в кадровый резерв корпорации как авторы наиболее успешных идей», — подчеркнул заместитель генерального директора по развитию НПК «Уралвагонзавод» Дмитрий Школьный.



На корпоративный конкурс принимаются проекты в области военной и специальной техники, грузового вагоностроения, рельсового городского транспорта и дорожно-строительной техники, а также технологий и услуг для внедрения на конкретных объектах производственного комплекса предприятий с минимальными затратами на их техническое и технологическое перевооружение. Концепции, признанные наиболее перспективными, будут сформированы в проекты и включены в программу инновационного развития корпорации УВЗ.



Отметим, что конкурс «Инновационная идея» пройдет с 19 января до 14 июля 2017 года. Финал и награждение победителей состоится в Москве.

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