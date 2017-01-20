Со стройплощадок исчезла половина башенных кранов

По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), с III квартала 2014 года число башенных кранов, которые работают на строительстве жилых объектов в Екатеринбурге, сократилось со 145 до 84. Аналитики объясняют это тем, что многие проекты перешли к стадии внутренней отделки, а новые объекты поступают на рынок уже не в таком большом объеме. В результате количество башенных кранов в городе сократилось с момента начала кризиса практически в два раза.Начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков сообщил, что за последние 12 месяцев снижение этого показателя составило 13% (с 97 до 84 единиц).«Одной из главных причин является падение общего объема жилья, находящегося в стадии строительства. Это произошло после сдачи многих домов в эксплуатацию, а также в результате остановки строительных работ на некоторых объектах. По итогам последнего квартала 2016 года объем «замороженных» проектов вырос до 318 тыс. кв. м. Данный рост произошел как за счет проектов на начальной стадии (котлован, монтаж фундамента), так и по причине полной остановки строительных работ на объектах с высокой стадией готовности. Далеко не по всем этим объектам у застройщиков есть обязательства перед дольщиками, многие из них еще не поступали на продажу», — заявил Михаил Хорьков.По данным УПН, в настоящее время в Екатеринбурге в стадии строительства находится 2 млн 420 тыс. кв. м., что на 17% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Если в 2014 году свердловские девелоперы заложили 1,4 млн кв. м. в новых проектах, то в 2015 году — уже 700 тыс. кв. м. По предварительной оценке, в 2016 году показатель может снизиться до 500-600 тыс. кв. м.«Важно понимать, что на рынке жилья Екатеринбурга образовался вакуум. В 2013-2014 годах было заложено огромное количество новых жилых комплексов. Соответственно, башенные краны были востребованы как никогда. Сейчас все эти объекты либо полностью сданы в эксплуатацию, либо находятся на стадии внутренней отделки. Краны переместились на проекты, которые стартовали в 2015-2016 году. Однако их заложили намного меньше, чем в 2013-2014 году. Именно поэтому общее число строительной техники на екатеринбургских стройках заметно сократилось. Могу предположить, что это долгосрочная тенденция. Застройщики сейчас крайне осторожно выводят на рынок новые продукты», — сообщил представитель агентства недвижимости «Недвижимость-К» Михаил Чемякин.Свердловские девелоперы тоже не видят предпосылок для улучшения ситуации на рынке в 2017 году.«Честно говоря, у меня особых поводов для оптимизма нет. Пока в стране ничего не делается для того, чтобы бизнес рос. Хотя разговоры на эту тему мы слышим постоянно. Сейчас тренд пока отрицательный. Поэтому от 2017 года позитива я не жду. Думаю, что будет еще тяжелее», — считает глава НП «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.Отметим, что на сегодняшний день «Атомстройкомплекс» не может продать более 2,3 тыс. квартир в Екатеринбурге. Соответствующие выводы можно сделать из рекламного баннера застройщика.Президент Российской гильдии риэлторов (РГР) Татьяна Деменок полагает, что ожидать быстрого окончания вялотекущего кризиса на рынке недвижимости Екатеринбурга не стоит.«Восстановление может начаться только в 2018 году, если будут выполнены все антикризисные программы, которые сейчас декларирует российское правительство. Нынешний кризис на рынке жилья носит структурный характер», — считает Татьяна Деменок.По ее словам, по итогам прошлого года в Екатеринбурге продали около 70% от общего объема построенного жилья.«В первую очередь это обусловлено макроэкономическими факторами, в частности, снижением доходов населения. Еще одна причина — массовый уход инвесторов рынка», — считает Татьяна Деменок.Эксперты не исключают, что в 2017 году число башенных кранов на строительстве жилых объектов в Екатеринбурге сократится еще сильнее. В настоящее время на рынке накопилось 17 тыс. непроданных квартир в сданных в эксплуатацию новостройках. Поэтому девелоперы вряд ли начнут массово запускать новые проекты. Им намного проще сделать паузу и реализовать хотя бы часть уже готовых квартир.