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АйМаниБанк признан банкротом

УрБК, Москва, 20.01.2017. Арбитражный суд Москвы на заседании 19 января огласил резолютивную часть решения о признании АйМаниБанка несостоятельным (банкротом). Об этом сообщает «Банки.ру».



Напомним, АйМаниБанк был лишен лицензии 5 октября 2016 года. Центробанк, в частности, отмечал, что «в условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества АйМаниБанк неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Досоздание резервов в необходимых объемах привело к полной утрате собственных средств (капитала)».



Председатель совета директоров АйМаниБанка Александр Кашапов на своей странице в соцсети объяснял, что проблемы банка связаны с отзывом лицензии у Финпромбанка. Кроме того, по данным источников, знакомых с ситуацией, исполняющий обязанности предправления АйМаниБанка Игорь Волчихин направлял в ЦБ письмо с вариантами спасения кредитной организации.



Согласно данным, опубликованным в «Вестнике Банка России» в декабре, «дыра» в балансе АйМаниБанка превышает 9,4 млрд руб.



Объем своей страховой ответственности по данному страховому случаю АСВ ранее оценило в 21,5 млрд руб.

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