Новости дня
АйМаниБанк признан банкротом
20 январь 2017 (10:24)
УрБК, Москва, 20.01.2017. Арбитражный суд Москвы на заседании 19 января огласил резолютивную часть решения о признании АйМаниБанка несостоятельным (банкротом). Об этом сообщает «Банки.ру».
Напомним, АйМаниБанк был лишен лицензии 5 октября 2016 года. Центробанк, в частности, отмечал, что «в условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества АйМаниБанк неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Досоздание резервов в необходимых объемах привело к полной утрате собственных средств (капитала)».
Председатель совета директоров АйМаниБанка Александр Кашапов на своей странице в соцсети объяснял, что проблемы банка связаны с отзывом лицензии у Финпромбанка. Кроме того, по данным источников, знакомых с ситуацией, исполняющий обязанности предправления АйМаниБанка Игорь Волчихин направлял в ЦБ письмо с вариантами спасения кредитной организации.
Согласно данным, опубликованным в «Вестнике Банка России» в декабре, «дыра» в балансе АйМаниБанка превышает 9,4 млрд руб.
Объем своей страховой ответственности по данному страховому случаю АСВ ранее оценило в 21,5 млрд руб.
Напомним, АйМаниБанк был лишен лицензии 5 октября 2016 года. Центробанк, в частности, отмечал, что «в условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества АйМаниБанк неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Досоздание резервов в необходимых объемах привело к полной утрате собственных средств (капитала)».
Председатель совета директоров АйМаниБанка Александр Кашапов на своей странице в соцсети объяснял, что проблемы банка связаны с отзывом лицензии у Финпромбанка. Кроме того, по данным источников, знакомых с ситуацией, исполняющий обязанности предправления АйМаниБанка Игорь Волчихин направлял в ЦБ письмо с вариантами спасения кредитной организации.
Согласно данным, опубликованным в «Вестнике Банка России» в декабре, «дыра» в балансе АйМаниБанка превышает 9,4 млрд руб.
Объем своей страховой ответственности по данному страховому случаю АСВ ранее оценило в 21,5 млрд руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Дыра» в балансе «АйМаниБанка» составила 9,4 млрд рублей
- Суд признал «Росинтербанк» банкротом
- Возмещение вкладчикам «Айманибанка» будет выплачиваться через РСХБ и банк «Открытие»
- Обслуживание карт «АйМаниБанка» восстановлено после сбоя
- ООО КБ «АйМаниБанк» намерено продать инвесторам долю в 25%
Loading...