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Подготовлены документы для передачи в собственность Свердловской области типографии «Уральский рабочий»

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2017. ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Уральский рабочий» разработало «Основные положения стратегического проекта «Урал книжный на период до 2025 года», а также программу сохранения и развития на 2017-2021 годы.



Как сообщает пресс-служба МУГИСО, документы созданы в целях решения вопроса о передаче в государственную собственность Свердловской области находящихся в федеральной собственности 100% акций типографии «Уральский рабочий». Также принято решение направить разработанные программы в адрес правительства РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Федерального агентства по управлению государственным имуществом.



«Миссией проекта «Урал книжный» является создание инновационной системы производства, логистики, хранения и применения книгопечатной продукции и ее содержания для повышения образовательного, культурного и созидательного состояния общества. Программа развития «Уральского рабочего» предполагает модернизацию действующего производства, которая позволит не только усилить позиции предприятия на полиграфическом рынке, но и открыть новые производственные направления и возможности», — сказано в сообщении.



Напомним, что в соответствии с прогнозным планом приватизации федерального имущества на 2014-2016 годы запланирована приватизация находящихся в федеральной собственности 100% акций ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Уральский рабочий». Аукцион по продаже акций назначен на 8 февраля 2017 года. Начальная цена — 488 млн руб.



Однако на состоявшемся 3 октября 2016 года в Минэкономразвития РФ совещании было отмечено, что не исключается возможность передачи акций в собственность Свердловской области в случае соответствующего обращения с приложением программы сохранения и развития предприятия.

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