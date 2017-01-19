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Застрявшие на Чукотке суда начали движение

Два сухогруза и два ледокола, которые ранее остановились во льдах на Чукотке, начали движение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального главка МЧС России.



Как сообщается, доставив необходимый груз в город Певек на Чукотке в начале января, на обратном пути суда не смогли проложить движение из-за сложной ледовой обстановки. Впоследствии к кораблям планировалось направить вертолет, однако он не смог вылететь из-за погоды. Экипажи судов сообщили, что обеспечены топливом и всеми необходимыми ресурсами.



«В администрацию Певека поступила информация об изменении погоды и ледовой обстановки, суда отказались от вертолета и будут сами искать путь. Сейчас они уже потихоньку продвигаются», — сообщили в МЧС.

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