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Пентагон закупит истребители на 9 млрд долл США

Lockheed Martin Corporation планируется заключить с Пентагоном сделку о продаже истребителей на 9 млрд. долл. США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.



Как отмечается, в контракте стоимость каждого истребителя F-35 впервые оказалась ниже 100 млн. долл.



На программу производства истребителей F-35 с критикой обрушился избранный президент США Дональд Трамп, который указал на ее завышенную стоимость. Впоследствии в Lockheed пообещали снизить цену F-35.

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