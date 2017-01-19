Дайджест

Глава Генштаба Таджикистана погиб в ДТП

19 январь 2017 (17:25)

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Таджикистана Зариф Бобокалонов погиб в результате ДТП в Душанбе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Минобороны республики.

По предварительным данным, генерал-майор, направлявшийся со службы домой, сам был за рулем автомобиля, попавшего в аварию. Другие детали не уточняются.

В пресс-службе Минобороны сообщили РИА Новости, что у военачальника случилась острая сердечная недостаточность. После ДТП его срочно госпитализировали, но к тому моменту он уже был мертв.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...