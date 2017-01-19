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Глава Генштаба Таджикистана погиб в ДТП

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Таджикистана Зариф Бобокалонов погиб в результате ДТП в Душанбе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Минобороны республики.



По предварительным данным, генерал-майор, направлявшийся со службы домой, сам был за рулем автомобиля, попавшего в аварию. Другие детали не уточняются.



В пресс-службе Минобороны сообщили РИА Новости, что у военачальника случилась острая сердечная недостаточность. После ДТП его срочно госпитализировали, но к тому моменту он уже был мертв.

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