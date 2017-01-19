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В администрации Екатеринбурга пояснили принцип расчета тарифов на проезд по «Екарте»

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2017. В администрации Екатеринбурга дали пояснения по поводу новых тарифов на проезд в общественном транспорте по «Екарте».



Напомним, городские власти на основании решения Региональной энергетической комиссии, которая подняла с 1 февраля стоимость проезда в общественном транспорте до 28 руб., изменили стоимость проезда электронных проездных билетов («Екарта»). Так, стоимость электронного проездного билета для льготных категорий граждан по тарифу «безлимитный» теперь составит 1 тыс. руб. вместо прежних 426 руб. По тарифу «электронный кошелек» льготный проезд обойдется в 200 руб., по тарифу «не более 40 поездок» — в 443 руб.



По словам пресс-секретаря горадминистрации Дениса Сухорукова, после того, как РЭК приняла решение о повышении стоимости проезда в Екатеринбурге, возникла необходимость пересчитать действующие сегодня тарифы «Екарты». Их расчетом занимались специалисты, которым удалось найти оптимальный и для граждан, и для перевозчиков механизм оплаты.



«С льготниками ситуация непростая. В большинстве регионов вопрос о компенсации автоперевозчикам за провоз льготных групп населения решается за счет бюджета субъекта Федерации. В Екатеринбурге же в течение нескольких лет этого не происходит. Поэтому сегодня был найден механизм, позволяющий льготным группам населения ездить в рамках той суммы, которая им выделяется из вышестоящего бюджета. За счет нее можно совершить 40 поездок. Кому нужно перемещаться больше, имеет возможность доплатить за безлимитный проездной», — пояснил он.

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