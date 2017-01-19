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«Бухту Квинс» будет достраивать корпорация «Маяк»

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2017. Корпорация «Маяк» подписала соглашение об участии в завершении строительства коттеджного поселка «Бухта Квинс». Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Корпорация «Маяк» подтверждает, что является участником проекта «Бухта Квинс». Нами действительно подписано соглашение об установлении партнерских отношений, направленных на завершение строительства жилого комплекса «Бухта Квинс». Информация для широкого круга лиц (подробности участия сторон в проекте, а также его основные условия) будет распространена позже», — говорится в сообщении.



Напомним, это не первый проект «Маяка» по достройке проблемных объектов. Так, с 2011 года компания занималась возведением ЖК «Рощинский», застройщик которого был признан банкротом. На завершение строительства корпорации были выделены бюджетные средства на общую сумму свыше 1 млрд руб. Однако сроки сдачи домов не раз откладывались, «Маяк» требовал с дольщиков доплат. Только после многочисленных акций протеста и обращений граждан в различные инстанции в 2016 году большая часть дольщиков смогла въехать в свои квартиры.



Отметим, что 23 ноября 2015 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств пайщиков жилищного кооператива «Бухта Квинс». В конце декабря 2016 года следствие предъявило экс-заместителю экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову и худруку Театра эстрады Александру Новикову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Решением Верх-Исетского районного суда экс-замминистра экономики был заключен под стражу, а худрук Театра эстрады отправлен под домашний арест. Однако впоследствии указанные меры пресечения были изменены.

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