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Правительство РФ допустило введение запрета на экспорт березовых бревен
19 январь 2017 (16:24)
УрБК, Москва, 19.01.2017. Правительство РФ дополнило перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта.
Как сообщает «Интерфакс», список дополнен позицией «бревна из березы диаметром наименьшего поперечного сечения не менее 15 см, длиной не менее 1 м».
Соответствующее постановление кабинета министров подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым 18 января 2017 года.
Как сообщает «Интерфакс», список дополнен позицией «бревна из березы диаметром наименьшего поперечного сечения не менее 15 см, длиной не менее 1 м».
Соответствующее постановление кабинета министров подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым 18 января 2017 года.
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