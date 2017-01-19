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Правительство РФ допустило введение запрета на экспорт березовых бревен

УрБК, Москва, 19.01.2017. Правительство РФ дополнило перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта.



Как сообщает «Интерфакс», список дополнен позицией «бревна из березы диаметром наименьшего поперечного сечения не менее 15 см, длиной не менее 1 м».



Соответствующее постановление кабинета министров подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым 18 января 2017 года.

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