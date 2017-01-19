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Долг свердловчан за отопление на начало года превысил 7,581 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2017. Общая дебиторская задолженность потребителей АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» (ЕТК), ООО «СТК» и Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» за тепловую энергию на начало 2017 года составила более 7,581 млрд руб., сообщает пресс-служба филиала.



Самой проблемной территорией остается Екатеринбург, задолженность которого составляет 5,7 млрд руб. Потребители Нижней Туры и Лесного должны 1 млрд руб., Первоуральска — более 850 млн руб.



Основной долг — 5,566 млрд руб. — числится за организациями ЖКХ: УК, ТСЖ и ЖСК. На втором месте бюджетные организации с 461 млн руб. Промышленные предприятия области должны более 137 млн руб., структуры Министерства обороны РФ — свыше 279 млн руб.



В числе злостных неплательщиков Екатеринбурга: ООО «РЭМП УЖСК» (долг 100 млн руб.), ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» (70 млн руб.), ЗАО УК «Екатеринбург» (60 млн руб.), АО УК «Евразийский расчетный центр» (59,2 млн руб.). В Первоуральске самые большие долги числятся за УК «Дом плюс» (97,6 млн руб.), ПМУП «ЕРЦ» (69,2 млн руб.), ООО УК «Даниловское» (66,5 млн руб.), ООО «Жилищный сервис» (17,9 млн руб.) и другие.



В 2016 году в Арбитражный суд Свердловской области подано 1 тыс. 111 исковых заявлений на общую сумму 4,908 млрд руб., удовлетворено 583 иска на 1,771 млрд руб.



«Энергетики вынуждены отстаивать свои интересы и интересы добросовестных потребителей всеми законными методами, обращаясь в том числе и в правоохранительные органы. Так, в настоящее время в Екатеринбурге ведется проверка деятельности УК «Чкаловская» (долг 149 млн 380 тыс. руб.) и РЭМП «УЖСК» (100 млн 42 тыс. руб.), возбуждены уголовные дела», — отмечает пресс-служба.

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