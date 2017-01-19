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В Кольцово ввели в эксплуатацию новый топливозаправочный комплекс

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2017. ООО «АИР» (входит в Группу «Лукойл») закончило строительство и ввело в эксплуатацию топливозаправочный комплекс в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.



Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, новый комплекс рассчитан на грузооборот авиатоплива до 150 тыс. т в год.



Построенный склад обеспечивает приемку, хранение, контроль качества и бесперебойную выдачу авиационного топлива в топливозаправщики. Поступление топлива на склад будет осуществляться железнодорожным транспортом. Объем резервуарного парка нового комплекса составляет 9 тыс. кубометров: три резервуара номинальным объемом 3 тыс. кубометров.

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