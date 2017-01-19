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Domofond: Арендные ставки на квартиры в Екатеринбурге выросли на 6%

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2017. За год арендные ставки на квартиры в Екатеринбурге выросли на 6%. Об этом сообщает Domofond.ru.



В сегменте двухкомнатных объектов отмечено повышение на 5,8%, при этом ставки аренды «однушек», напротив, стали ниже на 0,1%.



Согласно статистике Domofond.ru, в целом по стране понижение арендных ставок было отмечено в 38 регионах, тогда как подорожание сдаваемого жилья, с расчетом на однокомнатную квартиру, зафиксировано сразу в 48 субъектах РФ. Средняя стоимость аренды в России в IV квартале 2016 года составила 30,2 тыс. руб. — на 2,7% меньше, чем годом ранее.



Между тем, по данным аналитиков, стоимость квартир в городе снизилась, в то время как цены на загородную недвижимость, напротив, выросли.



В IV квартале 2016 года в Екатеринбурге доля спроса на однокомнатные квартиры увеличилась на 1,5%, а на двухкомнатные уменьшились на 0,9%. Доли жилья с тремя и четырьмя и более комнатами выросли на 0,2%.



В IV квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость 1 кв. м. вторичной недвижимости в среднем по Екатеринбургу понизилась на 5,2%. Если ранее средняя цена за кв. м. в городе составляла 73,9 тыс. руб., то в IV квартале 2016 года — 70,1 тыс. руб. Квартиры в Екатеринбурге по-прежнему дороже, чем в среднем по России.



В IV квартале 2016 года в РФ стоимость жилья снизилась на 3,7% до 60,9 тыс. руб. за кв. м. В 78 регионах страны цена продажи также уменьшилась.



Тем временем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в IV квартале 2016 года загородные дома подорожали на 1%. Если ранее 1 кв. м. стоил в среднем 34 тыс. руб., то сейчас — 34,4 тыс. руб.



Сильнее всего — на 1,9% — повысилась стоимость домов площадью менее 75 кв. м. Дома площадью 75-150 кв. м. подорожали на 1%, а дома площадью более 150 кв. м. — на 0,8%.

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