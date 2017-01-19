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Суд признал банкротом «Группу Техмаш»

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Группа Техмаш» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, ООО «Группа Техмаш» вместе с ООО «Техмаш» и ООО «ПК Техмаш» составляет группу инжиниринговых компаний в области нефтегазового, энергетического и инфраструктурного строительства с производственной базой в г. Первоуральске. Предприятие специализируется на производстве и поставке быстровозводимых зданий: вагон-домов «Ермак» и модульных зданий «Ермак-Юнимодуль» жилого, производственного, социального, инфраструктурного назначения.



С иском о банкротстве ООО «Группа Техмаш» в мае 2016 года обратилось в суд ООО «Новотэк». В июне в дело о несостоятельности вступило ПАО АКБ «Абсолют Банк», задолженность перед которым составила 166 млн руб. Общая сумма требований кредиторов пока не установлена, однако суд сделал вывод о невозможности восстановления платежеспособности предприятия.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Группа Техмаш» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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