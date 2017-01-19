Новости дня

На базе ЧТЗ создали центр кузнечных компетенций

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2017. На базе Челябинского тракторного завода (ЧТЗ, входит в состав НПК «Уралвагонзавод») создали «Челябинский центр кузнечных компетенций». Об этом сообщает пресс-служба корпорации.



Учредителями нового совместного предприятия, созданного под эгидой губернатора Челябинской области, являются ООО «Технопарк «Тракторозаводский» (представляет интересы НПК «Уралвагонзавод») и промышленная группа (ПГ) «КОНАР».



«ПГ «КОНАР» участвует вложением оборотных средств, а «Технопарк «Тракторозаводский» предоставил производственные помещения и находящееся в них оборудование. В новое совместное предприятие вошли все четыре корпуса кузнечного производства ЧТЗ, все оборудование, а также перешли все работники, которые работали непосредственно в заводской кузнице. Предварительно было проведено собрание трудового коллектива с новым руководством, где работники могли ознакомиться с условиями труда, задать интересующие вопросы, и определиться со своим желанием трудоустроиться на новое предприятие», — говорится в сообщении.



Генеральным директором нового предприятия назначен Антон Бараев, более 10 лет проработавший в группе «Мечел», из которых три года руководил департаментом продаж кованой продукции, куда входят заводы «Ижсталь», «Спецсталь» и «Уральская кузница». Первоочередной задачей он видит проведение мероприятий по модернизации оборудования, перевод кузнечных молотов с пара на сжатый воздух, ремонт зданий и коммуникаций. Главная цель преобразований — повышение производительности оборудования и сокращение расходов на энергообеспечение. Выход на запланированный выпуск продукции — более тысячи тонн поковок в месяц — намечен уже в 2017-м году.



«Планируется полностью загрузить предприятие заказами, значительно увеличить объемы выпуска штампованной продукции по сравнению с выпускавшейся в последние годы в кузнечном цехе ЧТЗ. Кроме того, предприятие будет обеспечивать Челябинский тракторный завод кузнечными заготовками», — сообщили на ЧТЗ.



«Мы являемся стратегическим партнером Челябинского тракторного завода. И берем на себя обязательство выпускать всю линейку продукции, необходимую ЧТЗ. А в будущем рассчитываем обеспечить и потребности всей НПК «Уралвагонзавод», — подчеркнул руководитель ООО «Челябинский центр кузнечных компетенций» Антон Бараев.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: