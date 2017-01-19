Без кредита на учебу

Новый год нанесет новый удар по будущим абитуриентам и студентам. Сбербанк, единственный банк в России, выдававший льготные кредиты на образование, сообщил о приостановке предоставления этой услуги. На данный момент руководство кредитной организации уже заявляет о том, что данная мера является временной, и после решения всех юридических вопросов кредиты вновь будут выдаваться. Между тем эксперты уверены, что этот продукт просто не выгоден банкам, поэтому они от них и отказываются.Стоит отметить, что это уже не первое сообщение о том, что Сбербанк прекращает выдачу льготных кредитов на образование. В ноябре 2016 года студенческое сообщество всколыхнула новость о том, что учащимся сейчас недоступны займы с пониженной процентной ставкой. Тогда уполномоченный по правам студентов Артем Хромов заявил, что студенты 85% университетов лишены возможности получить образовательный кредит с господдержкой, так как учебные заведения не подписали соглашения о сотрудничестве с Минобрнауки России и не заключили договор со Сбербанком.Однако позже руководство Сбербанка опровергло эту информацию.«Информация о приостановлении ПАО Сбербанк предоставления образовательных кредитов с государственной поддержкой не соответствует действительности. Банк предоставляет кредиты в штатном режиме, без ограничений», — сказали тогда в Сбербанке.Напомним, программа поддержки образовательного кредитования позволяет банкам выдавать образовательный кредит на сумму до 100% стоимости обучения сроком на период обучения плюс 10 лет с процентной ставкой 7,5%.Новое сообщение о том, что единственный российский банк, предоставлявший образовательные займы с господдержкой, приостановил работу с этим продуктом, в этот раз оказалось правдой.«В связи с оптимизацией программы поддержки образовательного кредитования Министерством образования и науки РФ Сбербанк временно приостановил предоставление таких кредитов», — говорится в сообщении банка и отмечается, что сроки возобновления приема заявок напрямую зависят от оперативности внесения министерством изменений в законодательные акты.В то же время Минобрнауки пояснило, что оптимизация программы не предполагает сокращения ее финансирования.«Сбербанк приостановил выдачу образовательных кредитов в связи с вступлением в силу постановления правительства № 702 от 20 июля 2016 года «О применении базовых индикаторов при расчете параметров субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по кредитам. Новые правила требуют внесения изменений в документы, регламентирующие реализацию программы: без таких изменений произойдет повышение рисков для получателей кредита», — пояснили представители ведомства.В связи с этим сообщением уполномоченный по правам студентов Артем Хромов направил обращения в правительство РФ с просьбой способствовать решению проблемы доступности для студентов образовательных кредитов с государственной поддержкой.По его словам, российские студенты полностью лишились возможности взять кредит на образовательные цели на льготных условиях после того, как Сбербанк объявил о приостановке кредитования.Несмотря на то, что руководство банка и представители Минобрнауки заявляют, что остановка выдачи займов является временной мерой, беспокойство у руководства вузов, а также студентов и их родителей осталось. Сейчас все чаще понимается вопрос о том, что образовательные кредиты становятся все менее доступным.По словам экспертов, одна из проблем состоит в том, что Сбербанк является единственной кредитной организацией в стране, которая предоставляет образовательные займы по льготной ставке. До недавнего времени на российском рынке было два банка, работающих с данным продуктом — Росинтербанк и Сбербанк. Но после того, как регулятор отозвал лицензию у первого, Сбербанк остался единственным.По мнению аналитиков, подобная ситуация сложилась потому, что образовательные кредиты с господдержкой не выгодны банкам.«Непопулярность данного продукта у банков вполне объяснима. Дело в том, что давая кредит на обучение, кредитным организациям достаточно сложно просчитать риски невозврата. В итоге им очень сложно определить ставку по данному кредиту, ведь чем выше риск невозврата, тем выше будет ставка. Плюс к этому, это долгосрочный кредит, а значит и сумма, которую выплатит потенциальный студент, достаточно высокая», — пояснил аналитик группы компаний «Финам» Богдан Зварич.Подобного мнения придерживаются и аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). По их словам, подобный продукт очень выгоден потребителю, но в то же время может принести убыток банку.«Образовательные займы с господдержкой выгодны клиентам. Ставки по таким кредитам достаточно низкие (рассчитываются от 1/4 ставки рефинансирования Банка России +5 п.п.), сроки кредитования длинные и, кроме того, банком может быть предоставлена отсрочка платежа на время обучения. Между тем такие условия являются непривлекательными и рисковыми для банков, поэтому с точки зрения бизнеса кредитные организации склонны активнее предлагать обычные кредиты, которые можно оформить на любые цели, в том числе на оплату образования», — пояснили в УБРиР.По словам аналитиков, как правило, такие займы берут родители, поскольку сами студенты являются неплатежеспособными в период обучения, а банкам рискованно предоставлять отсрочку на это время.Как отмечают представители вузов, приостановка выдачи образовательных займов может создать серьезные проблемы для абитуриентов.«Нынешняя приостановка выдачи кредитов может создать трудности некоторым выпускникам школ и их родителям, планирующим поступать на обучение на платной основе, если новые правила по государственной поддержке образовательного кредитования не заработают до начала приемной кампании университетов», — рассказал проректор УрФУ по экономике и стратегическому развитию Даниил Сандлер.Однако, по мнению эксперта, основная проблема состоит не в приостановке выдачи займов, а в системе государственной поддержки образовательного кредитования. Дело в том, что несколько лет назад в дискуссии о подходах к образовательному кредиту победила американская модель, по которой кредитуется студент, возвращающий средства государству из своей будущей зарплаты по окончании вуза. Между тем эксперты уверены, что кредитовать стоит семью, а точнее родителей.«Это адекватно нашим реалиям и соответствует интересам как домохозяйств, так и банков. Кроме того, большинство родителей не готовы обременять ребенка долгами уже при поступлении в вуз», — пояснил Д. Сандлер.Вопрос о дальнейшей судьбе образовательного кредитования в России на данный момент остается открытым, однако нет сомнений в том, что эта система требует изменений. По мнению аналитиков, сейчас для развития подобных продуктов необходима государственная поддержка и субсидирование. Только в этом случае кредиты на обучение станут интересны как потенциальным заемщикам, так и банкам.