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Без кредита на учебу
19 январь 2017 (12:55)
Новый год нанесет новый удар по будущим абитуриентам и студентам. Сбербанк, единственный банк в России, выдававший льготные кредиты на образование, сообщил о приостановке предоставления этой услуги. На данный момент руководство кредитной организации уже заявляет о том, что данная мера является временной, и после решения всех юридических вопросов кредиты вновь будут выдаваться. Между тем эксперты уверены, что этот продукт просто не выгоден банкам, поэтому они от них и отказываются.
Не первый случай
Стоит отметить, что это уже не первое сообщение о том, что Сбербанк прекращает выдачу льготных кредитов на образование. В ноябре 2016 года студенческое сообщество всколыхнула новость о том, что учащимся сейчас недоступны займы с пониженной процентной ставкой. Тогда уполномоченный по правам студентов Артем Хромов заявил, что студенты 85% университетов лишены возможности получить образовательный кредит с господдержкой, так как учебные заведения не подписали соглашения о сотрудничестве с Минобрнауки России и не заключили договор со Сбербанком.
Однако позже руководство Сбербанка опровергло эту информацию.
«Информация о приостановлении ПАО Сбербанк предоставления образовательных кредитов с государственной поддержкой не соответствует действительности. Банк предоставляет кредиты в штатном режиме, без ограничений», — сказали тогда в Сбербанке.
Напомним, программа поддержки образовательного кредитования позволяет банкам выдавать образовательный кредит на сумму до 100% стоимости обучения сроком на период обучения плюс 10 лет с процентной ставкой 7,5%.
Оправданные опасения
Новое сообщение о том, что единственный российский банк, предоставлявший образовательные займы с господдержкой, приостановил работу с этим продуктом, в этот раз оказалось правдой.
«В связи с оптимизацией программы поддержки образовательного кредитования Министерством образования и науки РФ Сбербанк временно приостановил предоставление таких кредитов», — говорится в сообщении банка и отмечается, что сроки возобновления приема заявок напрямую зависят от оперативности внесения министерством изменений в законодательные акты.
В то же время Минобрнауки пояснило, что оптимизация программы не предполагает сокращения ее финансирования.
«Сбербанк приостановил выдачу образовательных кредитов в связи с вступлением в силу постановления правительства № 702 от 20 июля 2016 года «О применении базовых индикаторов при расчете параметров субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по кредитам. Новые правила требуют внесения изменений в документы, регламентирующие реализацию программы: без таких изменений произойдет повышение рисков для получателей кредита», — пояснили представители ведомства.
В связи с этим сообщением уполномоченный по правам студентов Артем Хромов направил обращения в правительство РФ с просьбой способствовать решению проблемы доступности для студентов образовательных кредитов с государственной поддержкой.
По его словам, российские студенты полностью лишились возможности взять кредит на образовательные цели на льготных условиях после того, как Сбербанк объявил о приостановке кредитования.
Невыгодный продукт
Несмотря на то, что руководство банка и представители Минобрнауки заявляют, что остановка выдачи займов является временной мерой, беспокойство у руководства вузов, а также студентов и их родителей осталось. Сейчас все чаще понимается вопрос о том, что образовательные кредиты становятся все менее доступным.
По словам экспертов, одна из проблем состоит в том, что Сбербанк является единственной кредитной организацией в стране, которая предоставляет образовательные займы по льготной ставке. До недавнего времени на российском рынке было два банка, работающих с данным продуктом — Росинтербанк и Сбербанк. Но после того, как регулятор отозвал лицензию у первого, Сбербанк остался единственным.
По мнению аналитиков, подобная ситуация сложилась потому, что образовательные кредиты с господдержкой не выгодны банкам.
«Непопулярность данного продукта у банков вполне объяснима. Дело в том, что давая кредит на обучение, кредитным организациям достаточно сложно просчитать риски невозврата. В итоге им очень сложно определить ставку по данному кредиту, ведь чем выше риск невозврата, тем выше будет ставка. Плюс к этому, это долгосрочный кредит, а значит и сумма, которую выплатит потенциальный студент, достаточно высокая», — пояснил аналитик группы компаний «Финам» Богдан Зварич.
Подобного мнения придерживаются и аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). По их словам, подобный продукт очень выгоден потребителю, но в то же время может принести убыток банку.
«Образовательные займы с господдержкой выгодны клиентам. Ставки по таким кредитам достаточно низкие (рассчитываются от 1/4 ставки рефинансирования Банка России +5 п.п.), сроки кредитования длинные и, кроме того, банком может быть предоставлена отсрочка платежа на время обучения. Между тем такие условия являются непривлекательными и рисковыми для банков, поэтому с точки зрения бизнеса кредитные организации склонны активнее предлагать обычные кредиты, которые можно оформить на любые цели, в том числе на оплату образования», — пояснили в УБРиР.
По словам аналитиков, как правило, такие займы берут родители, поскольку сами студенты являются неплатежеспособными в период обучения, а банкам рискованно предоставлять отсрочку на это время.
Успеть до нового учебного года
Как отмечают представители вузов, приостановка выдачи образовательных займов может создать серьезные проблемы для абитуриентов.
«Нынешняя приостановка выдачи кредитов может создать трудности некоторым выпускникам школ и их родителям, планирующим поступать на обучение на платной основе, если новые правила по государственной поддержке образовательного кредитования не заработают до начала приемной кампании университетов», — рассказал проректор УрФУ по экономике и стратегическому развитию Даниил Сандлер.
Однако, по мнению эксперта, основная проблема состоит не в приостановке выдачи займов, а в системе государственной поддержки образовательного кредитования. Дело в том, что несколько лет назад в дискуссии о подходах к образовательному кредиту победила американская модель, по которой кредитуется студент, возвращающий средства государству из своей будущей зарплаты по окончании вуза. Между тем эксперты уверены, что кредитовать стоит семью, а точнее родителей.
«Это адекватно нашим реалиям и соответствует интересам как домохозяйств, так и банков. Кроме того, большинство родителей не готовы обременять ребенка долгами уже при поступлении в вуз», — пояснил Д. Сандлер.
Вопрос о дальнейшей судьбе образовательного кредитования в России на данный момент остается открытым, однако нет сомнений в том, что эта система требует изменений. По мнению аналитиков, сейчас для развития подобных продуктов необходима государственная поддержка и субсидирование. Только в этом случае кредиты на обучение станут интересны как потенциальным заемщикам, так и банкам.
Не первый случай
Стоит отметить, что это уже не первое сообщение о том, что Сбербанк прекращает выдачу льготных кредитов на образование. В ноябре 2016 года студенческое сообщество всколыхнула новость о том, что учащимся сейчас недоступны займы с пониженной процентной ставкой. Тогда уполномоченный по правам студентов Артем Хромов заявил, что студенты 85% университетов лишены возможности получить образовательный кредит с господдержкой, так как учебные заведения не подписали соглашения о сотрудничестве с Минобрнауки России и не заключили договор со Сбербанком.
Однако позже руководство Сбербанка опровергло эту информацию.
«Информация о приостановлении ПАО Сбербанк предоставления образовательных кредитов с государственной поддержкой не соответствует действительности. Банк предоставляет кредиты в штатном режиме, без ограничений», — сказали тогда в Сбербанке.
Напомним, программа поддержки образовательного кредитования позволяет банкам выдавать образовательный кредит на сумму до 100% стоимости обучения сроком на период обучения плюс 10 лет с процентной ставкой 7,5%.
Оправданные опасения
Новое сообщение о том, что единственный российский банк, предоставлявший образовательные займы с господдержкой, приостановил работу с этим продуктом, в этот раз оказалось правдой.
«В связи с оптимизацией программы поддержки образовательного кредитования Министерством образования и науки РФ Сбербанк временно приостановил предоставление таких кредитов», — говорится в сообщении банка и отмечается, что сроки возобновления приема заявок напрямую зависят от оперативности внесения министерством изменений в законодательные акты.
В то же время Минобрнауки пояснило, что оптимизация программы не предполагает сокращения ее финансирования.
«Сбербанк приостановил выдачу образовательных кредитов в связи с вступлением в силу постановления правительства № 702 от 20 июля 2016 года «О применении базовых индикаторов при расчете параметров субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по кредитам. Новые правила требуют внесения изменений в документы, регламентирующие реализацию программы: без таких изменений произойдет повышение рисков для получателей кредита», — пояснили представители ведомства.
В связи с этим сообщением уполномоченный по правам студентов Артем Хромов направил обращения в правительство РФ с просьбой способствовать решению проблемы доступности для студентов образовательных кредитов с государственной поддержкой.
По его словам, российские студенты полностью лишились возможности взять кредит на образовательные цели на льготных условиях после того, как Сбербанк объявил о приостановке кредитования.
Невыгодный продукт
Несмотря на то, что руководство банка и представители Минобрнауки заявляют, что остановка выдачи займов является временной мерой, беспокойство у руководства вузов, а также студентов и их родителей осталось. Сейчас все чаще понимается вопрос о том, что образовательные кредиты становятся все менее доступным.
По словам экспертов, одна из проблем состоит в том, что Сбербанк является единственной кредитной организацией в стране, которая предоставляет образовательные займы по льготной ставке. До недавнего времени на российском рынке было два банка, работающих с данным продуктом — Росинтербанк и Сбербанк. Но после того, как регулятор отозвал лицензию у первого, Сбербанк остался единственным.
По мнению аналитиков, подобная ситуация сложилась потому, что образовательные кредиты с господдержкой не выгодны банкам.
«Непопулярность данного продукта у банков вполне объяснима. Дело в том, что давая кредит на обучение, кредитным организациям достаточно сложно просчитать риски невозврата. В итоге им очень сложно определить ставку по данному кредиту, ведь чем выше риск невозврата, тем выше будет ставка. Плюс к этому, это долгосрочный кредит, а значит и сумма, которую выплатит потенциальный студент, достаточно высокая», — пояснил аналитик группы компаний «Финам» Богдан Зварич.
Подобного мнения придерживаются и аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). По их словам, подобный продукт очень выгоден потребителю, но в то же время может принести убыток банку.
«Образовательные займы с господдержкой выгодны клиентам. Ставки по таким кредитам достаточно низкие (рассчитываются от 1/4 ставки рефинансирования Банка России +5 п.п.), сроки кредитования длинные и, кроме того, банком может быть предоставлена отсрочка платежа на время обучения. Между тем такие условия являются непривлекательными и рисковыми для банков, поэтому с точки зрения бизнеса кредитные организации склонны активнее предлагать обычные кредиты, которые можно оформить на любые цели, в том числе на оплату образования», — пояснили в УБРиР.
По словам аналитиков, как правило, такие займы берут родители, поскольку сами студенты являются неплатежеспособными в период обучения, а банкам рискованно предоставлять отсрочку на это время.
Успеть до нового учебного года
Как отмечают представители вузов, приостановка выдачи образовательных займов может создать серьезные проблемы для абитуриентов.
«Нынешняя приостановка выдачи кредитов может создать трудности некоторым выпускникам школ и их родителям, планирующим поступать на обучение на платной основе, если новые правила по государственной поддержке образовательного кредитования не заработают до начала приемной кампании университетов», — рассказал проректор УрФУ по экономике и стратегическому развитию Даниил Сандлер.
Однако, по мнению эксперта, основная проблема состоит не в приостановке выдачи займов, а в системе государственной поддержки образовательного кредитования. Дело в том, что несколько лет назад в дискуссии о подходах к образовательному кредиту победила американская модель, по которой кредитуется студент, возвращающий средства государству из своей будущей зарплаты по окончании вуза. Между тем эксперты уверены, что кредитовать стоит семью, а точнее родителей.
«Это адекватно нашим реалиям и соответствует интересам как домохозяйств, так и банков. Кроме того, большинство родителей не готовы обременять ребенка долгами уже при поступлении в вуз», — пояснил Д. Сандлер.
Вопрос о дальнейшей судьбе образовательного кредитования в России на данный момент остается открытым, однако нет сомнений в том, что эта система требует изменений. По мнению аналитиков, сейчас для развития подобных продуктов необходима государственная поддержка и субсидирование. Только в этом случае кредиты на обучение станут интересны как потенциальным заемщикам, так и банкам.
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