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В Асбесте выставлено на торги имущество компании «Энергоцентр» стоимостью 40 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2017. В Асбесте на торги в виде открытого аукциона выставлено имущество ООО «Энергоцентр». Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.



Единым лотом выставлены расположенные на улице Заводской, 4 земельный участок площадью 8 тыс. 782 кв. м., нежилое здание общей площадью 650,9 кв. м., здание склада общей площадью 509,1 кв. м., здание диспетчерской с теплым пристроем общей площадью 513,3 кв. м., а также другие пристрои. Начальная цена лота — 40 млн 807 тыс. руб.



Заявки можно подать до 22 февраля 2017 года, аукцион состоится также 22 февраля 2017 года.



Основной деятельностью ООО «Энергоцентр» являлось строительство жилых и нежилых зданий. Компания была признана банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области от 14 июня 2016 года.

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