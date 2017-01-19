Дайджест
Путину присудили премию Уго Чавеса
19 январь 2017 (12:47)
Комитет по премии мира имени Уго Чавеса решил присудить ее президенту России Владимира Путина. Об этом сообщает El Nacional.
«Мы признаем Владимира Путина лидером мирной цивилизации, многополярного мира. Мы многому учимся у него», — сказал президент Венесуэлы Мадуро на пресс-конференции в своей резиденции, дворце Мирафлорес.
По его словам, Путин — президент, которому присуще «стратегическое видение мира».
«Мы признаем Владимира Путина лидером мирной цивилизации, многополярного мира. Мы многому учимся у него», — сказал президент Венесуэлы Мадуро на пресс-конференции в своей резиденции, дворце Мирафлорес.
По его словам, Путин — президент, которому присуще «стратегическое видение мира».
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