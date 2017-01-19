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Путину присудили премию Уго Чавеса

Комитет по премии мира имени Уго Чавеса решил присудить ее президенту России Владимира Путина. Об этом сообщает El Nacional.



«Мы признаем Владимира Путина лидером мирной цивилизации, многополярного мира. Мы многому учимся у него», — сказал президент Венесуэлы Мадуро на пресс-конференции в своей резиденции, дворце Мирафлорес.



По его словам, Путин — президент, которому присуще «стратегическое видение мира».

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