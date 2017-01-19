Дайджест

В Испании задержали российского программиста

19 январь 2017 (12:43)

В Испании по подозрению в причастности к хакерским атакам задержан российский программист Станислав Лисов. Об этом сообщает RT.

Как рассказала супруга программиста Дарья Лисова, 31-летнего Станислава Лисова задержали в аэропорту Барселоны 13 января. В тот момент полицейские сообщили, что процедура проводится по запросу американских властей.

Семья проживает в Таганроге, а в Испанию прилетела в отпуск. В Таганроге Лисов работает программистом, занимается поддержкой и разработкой сайтов.

По словам Лисовой, никаких обвинений супругу официально не предъявляли.

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