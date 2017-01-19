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В Испании задержали российского программиста

В Испании по подозрению в причастности к хакерским атакам задержан российский программист Станислав Лисов. Об этом сообщает RT.



Как рассказала супруга программиста Дарья Лисова, 31-летнего Станислава Лисова задержали в аэропорту Барселоны 13 января. В тот момент полицейские сообщили, что процедура проводится по запросу американских властей.



Семья проживает в Таганроге, а в Испанию прилетела в отпуск. В Таганроге Лисов работает программистом, занимается поддержкой и разработкой сайтов.



По словам Лисовой, никаких обвинений супругу официально не предъявляли.

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