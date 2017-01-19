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В России спрогнозировали амнистию Сноудена
19 январь 2017 (12:43)
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден планирует вернуться в США. Такую точку зрения высказал в беседе с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
«Сноуден пока не хочет получать российское гражданство, потому что он действительно верит, что делает правое дело, что он защищает интересы американских граждан. Уверен, что в ближайшее время к нему, скорее всего, будет принято решение об амнистии, либо о пересмотре претензий», — заявил парламентарий.
Свинцов предположил, что Сноуден рассчитывает на прощение, которое может последовать после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа.
«Трамп амнистирует всех так называемых политзаключенных людей, говоривших правду о том, что определенные спецслужбы США ведут нечестную, а иногда противозаконную деятельность», — считает российский депутат.
«Сноуден пока не хочет получать российское гражданство, потому что он действительно верит, что делает правое дело, что он защищает интересы американских граждан. Уверен, что в ближайшее время к нему, скорее всего, будет принято решение об амнистии, либо о пересмотре претензий», — заявил парламентарий.
Свинцов предположил, что Сноуден рассчитывает на прощение, которое может последовать после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа.
«Трамп амнистирует всех так называемых политзаключенных людей, говоривших правду о том, что определенные спецслужбы США ведут нечестную, а иногда противозаконную деятельность», — считает российский депутат.
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