Кризис

В Екатеринбурге безлимитный проездной для льготников подорожает до 1 тыс. рублей

Власти Екатеринбурга на основании решения Региональной энергетической комиссии, которая подняла с 1 февраля стоимость проезда в общественном транспорте до 28 рублей, изменили стоимость проезда электронных проездных билетов («Екарта»). Об этом сообщается на официальном сайте горадминистрации.



Так, стоимость электронного проездного билета для льготных категорий граждан по тарифу «безлимитный» теперь составит 1 тыс. руб. вместо прежних 426 руб. По тарифу «электронный кошелек» льготный проезд обойдется в 200 руб., по тарифу «не более 40 поездок» — в 443 руб.



«Екарта» на четыре вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро) для организаций будет стоить 3 тыс. руб., для граждан — 2 тыс. 800 руб., для студентов — 1 тыс. 700 руб., для школьников — 1 тыс. руб.



Электронные проездные билеты на два вида транспорта (трамвай, троллейбус) для граждан подорожают до 2 тыс. 200 руб., для школьников — до 780 руб. Электронные проездные билеты на один вид транспорта (автобус, трамвай, троллейбус или метро) обойдутся гражданам в 1 тыс. 950 руб., студентам — в 1 тыс. 100 руб., школьникам — в 650 руб.



«Екарта» на четыре вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро) с лимитом поездок на 60 дней с момента первой поездки будет стоить: не более 20 поездок — 500 руб., не более 40 поездок — 980 руб., не более 70 поездок — 1 тыс. 680 руб.

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