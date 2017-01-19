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В аэропорту Кольцово задержали 11 кг черной икры из Китая

19 январь 2017 (12:33)

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2017. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области совместно с таможенниками 19 января текущего года задержали в екатеринбургском аэропорту Кольцово 11 кг черной икры непромышленного изготовления.

Икра находилась в ручной клади пассажира, прибывшего из Китайской Народной Республики.

«Владелец подконтрольного товара не представил разрешение Россельхознадзора на ввоз в Российскую Федерацию и сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность ввозимой продукции в ветеринарно-санитарном отношении. Маркировка на упаковке отсутствовала», — сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.

Ввозимая продукция животноводства запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации и 20 января 2017 года подлежит вывозу в страну отправления.

Владелец запрещенного к ввозу подконтрольного товара привлечен к административной ответственности.

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