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На выборы губернатора Свердловской области в 2017 году потратят свыше 500 млн рублей
19 январь 2017 (12:09)
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2017. Избирательная комиссия Свердловской области составила смету расходов на проведение губернаторских выборов 10 сентября 2017 года с объемом финансирования 510 млн 150 тыс. руб. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства.
Смету на проведение губернаторских выборов комиссия утвердила на своем заседании, прошедшем 18 января.
Из утвержденной суммы 453 млн 721 тыс. 674 руб. составят средства областного бюджета. Эти деньги будут направлены в территориальные избирательные комиссии.
Собственные расходы областного избиркома составят 44 млн 268 тыс. 326 руб. Из них 16 млн 1 тыс. руб. пойдут на дополнительную оплату труда работников комиссии, 11 млн 775 тыс. 107 руб. — на печатную продукцию, 5 млн 715 тыс. руб. — на связь.
Еще 12 млн 160 тыс. руб. отложено на непредвиденные расходы.
Смету на проведение губернаторских выборов комиссия утвердила на своем заседании, прошедшем 18 января.
Из утвержденной суммы 453 млн 721 тыс. 674 руб. составят средства областного бюджета. Эти деньги будут направлены в территориальные избирательные комиссии.
Собственные расходы областного избиркома составят 44 млн 268 тыс. 326 руб. Из них 16 млн 1 тыс. руб. пойдут на дополнительную оплату труда работников комиссии, 11 млн 775 тыс. 107 руб. — на печатную продукцию, 5 млн 715 тыс. руб. — на связь.
Еще 12 млн 160 тыс. руб. отложено на непредвиденные расходы.
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